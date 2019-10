Buntes Programm bis in den Februar : Deutsche Größen treffen auf Musical-Hits

Der Rock-Musiker und Schriftsteller Heinz Rudolf Kunze kommt mit seinem neuen Solo-Programm „Wie der Name schon sagt“ am 20. Dezember in den Saalbau nach St. Wendel. Foto: Künstler/MARTIN HUCH

Saarbrücken/Saarlouis/St.Wendel Das Programm des Veranstalters „Stars & More“ der nächsten Monate in der Region im Überblick.

Von erfolgreichen deutschen Künstlern über Musical-Hits bis zu Tribute-Bands reicht das Programm des Veranstalters „Stars & More“ in den nächsten Monaten in den Hallen der Region. Los geht es mit gleich drei Konzerten im Saarlouiser Theater am Ring. Am 8. November tritt dort Gitte Haenning mit Band live auf. Der dänischen Sängerin und Schauspielerin gelang 1963 mit ihrem Hit „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ der Durchbruch. Ihr neues Programm verspricht eine Bandbreite auserwählter Lieblings-Lieder.