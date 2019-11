„Verband deutscher Schriftsteller Saar“ lädt ein : Ein Mann der vielen Worte

Saarbrücken Hans Gerhard liest im Saarländischen Künstlerhaus in Saarbrücken.

Eine Lesung mit dem Autor Hans Gerhard erwartet die Besucher am Montag, 20 Uhr, im Saarländischen Künstlerhaus in Saarbrücken. Der Titel der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem „Verband deutscher Schriftsteller Saar“ organisiert wird, lautet: „Aber möglich, möglich muss es doch sein“. Hans Gerhard beleuchtet in diesen Geschichten die Menschen auf unsicherem Terrain. Sie finden sich an Punkten abseits ihres Alltags wieder. Sie stehen vor emotionalen Wendepunkten oder wichtigen Entscheidungen. Dabei möchte er literarische Figuren zu glaubwürdigen Menschen werden lassen. „Seinem Blick für Situationen und die emotioanlen Vulkane in uns kombiniert Gerhard mit hintergründigem Humor zu einem ebnso klugen wie unterhaltsamen Buch“, betont der Veranstalter.