Konzert : Götz Widmann live in Saarburg

Götz Widmann gilt als „Enfant terrible“. Foto: Station K Kultur.Events.

Sein neues Album „Tohuwabohu“ präsentiert Götz Widmann am Freitag, 20.30 Uhr, bei einem Open-Air-Konzert. Der Ort wurde verlegt. Statt im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz tritt der Künstler in der Kaserne in Saarburg auf.

Der Sänger gilt dem Veranstalter zufolge als „Enfant terrible“ unter den deutschen Liedermachern. „Er hat ein großes böses Maul und niemand ist vor ihm sicher“, scherzt der Veranstalter und fügt hinzu: „Und doch spürt man in jeder Zeile eine tief verankerte Menschenliebe, eine Verneigung vor dem Recht des Individuums auf Selbstbestimmung, Humor und Tiefsinn.“

Götz Widmann spricht spontan und ohne festes Programm. Die Besucher erwartet dabei ein Mix aus aktuellem Material und Klassikern – auch von seiner neuen Band „Joint Venture“.