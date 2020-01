Soirée zur Oper Don Carlos : Von Machtspielen und enttäuschten Gefühlen

Saarbrücken Soirée zu der neuen Oper-Inzenierung „Don Carlos“ ab 24. Januar im Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken.

Bei der Soirée zu „Don Carlos“ erhalten Besucher am Mittwoch, 18 Uhr, bei freiem Eintritt erste Einblicke in das Werk und können einen Proben-Besuch abstatten. Treffpunkt ist an diesem Abend das Mittelfoyer des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken.