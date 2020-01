A Night of Queen : Mythos einer legendären Rock-Band

In der Show „A Night of Queen“ mit Rob Comber sind die Hits der Kult-Band zu hören. Foto: Kultopolis/Photographer:H. Britz

Saarbrücken Die Tribute-Band „The Bohemians“ spielt Hits von Queen in der Congresshalle Saarbrücken.

Mit ihrer aktuellen Show „A Night Of Queen“ gastiert die britische Tribute-Band „The Bohemians“ am Freitag, 3. Januar, 20 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle. „We Are The Champignons“, „We Will Rock You“ oder „Bohemian Rhapsody“ – Queen haben Rock-Geschichte geschrieben und gelten heute noch als eine Kult-Band der 1970er und 80er Jahre. „Mit dem Oscar prämierten Film „Bohemian Rhapsody“ wurde der Gruppe ein filmisches Denkmal gesetzt“, betont der Veranstalter des Konzerts.