Führung : Ein interkultureller Brückenschlag

Rundgang durch den Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken.

Die traditionsreiche Geschichte des Deutsch-Französischen Gartens (DFG) in Saarbrücken erläutert am Sonntag, 14.30 Uhr, der Gästeführer Wolfgang Willems. Treffpunkt ist am Eingang im Deutschmühlental. Dabei kommt auch die Kriegsgeschichte der Garten-Landschaft zur Sprache: Angefangen vom Ehrenfriedhof der deutsch-französischen Auseinandersetzungen auf den Spicherer Höhen bis hin zu den einst 18 Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg.