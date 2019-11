Multivisionsshow mit Livemusik : Die grüne Insel in Bildern und Musik

Die Cliffs of Sleave League in der Grafschaft Donegal gehören mit 600 Metern zu den höchsten Klippen in Europa. . Foto: Thomas Reinhardt

Losheim Im Kino Losheim läuft die Multivisions-Show „Irlands Wilder Westen“.

Das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs in Merzig lädt zu einer ganz besonderen Reise ein. Im Kino Losheim zeigt Thomas Reinhardt vom Fotoclub Tele Freisen am Samstag, 20 Uhr, seine Multivisions-Show „Irlands Wilder Westen“. Die beiden saarländischen Musikprofis Nino Deda (Akkordeon und Gesang) und Michael Marx (Gitarre, Duduk und Gesang) haben zu der Fotoschau passende Musik geschrieben und arrangiert, die sie live auf der Bühne vortragen. Die Irland-Reise führt durch sechs Countys (Grafschaften), von den drei Halbinseln Beara, Iveragh und Dingle im Süden über die Cliffs of Moher und den Nationalpark Burren nach Galway und Connemara, Westport und Achill Island bis nach Sligo. Von dort aus geht es zu den Cliffs of Slieve League, zum Leuchtturm Fanad Head und schließlich an die Nordspitze, nach Malin Head.