Traditionielles Hoffest in Rohrbach : An Pfingsten liegt Musik in der Luft

An Pfingsten liegt Musik in der Luft

St. Ingbert/Rohrbach Am Samstag und Sonntag wird in Rohrbach das Hoffest gefeiert.

Der Förderverein Rohrbach veranstaltet auch an Pfingsten 2019 wieder das bereits zur Tradition gewordene Hoffest rund um das Jugendheim St. Johannes in Rohrbach. Die zweitägige Veranstaltung beginnt am Samstag mit dem Fassanstich durch die Schirmherrin Heidi Hauck. Die offizielle Eröffnung des Festes um 18 Uhr wird durch den Musikverein Rohrbach musikalisch untermalt. Im Anschluss an den Fassanstich spielt das Ensemble unter der Leitung von Marc Endres mit bekannten Melodien zum Unterhaltungs-Abend auf.