Termine : Flohmärkte im Saarland im Überblick

Von Frühling bis Herbst zieht es viele Menschen an den Wochenenden auf Flohmärkte (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Schnäppchenjäger, Sammler, Sparfüchse – viele Menschen zieht es am Wochenende auf Flohmärkte in der Region. Hier findet ihr die aktuellen Termine.

Das Angebot ist riesig: Bücherflohmärkte, Kleider- und Schallplattenbörsen oder Trödel- und Antikmärkte. Während mancher Besucher akribisch die Auslage jedes einzelnen Standes durchwühlt, genießen andere einfach nur die Atmosphäre und schlendern gemütlich über den Markt. Trinken einen heißen Kaffee, essen eine Bratwurst. Auch im Saarland gibt es zahlreiche Floh- und Trödelmärkte. Hier eine Übersicht einiger aktueller Termine, wann und wo man stöbern und feilschen kann:

Donnerstag, 3. Oktober

- Floh- und Trödelmarkt in Neunkirchen: Am Kaufland/Media Markt in Neunkirchen findet von 11 bis 17 Uhr ein Flohmarkt statt.

Adresse: Kirkeler Straße, 66538 Neunkirchen

- Flohmarkt in Saarlouis: Im Parkhaus am Globus können Schnäppchenjäger von 6 bis 18 Uhr ihr Glück versuchen.

Adresse: Dieselstraße, 66740 Saarlouis

Samstag, 5. Oktober

- Flohmarkt für Kindersachen in Friedrichsthal: Am Naturfreundehaus in Friedrichsthal kann von 12 bis 17 auf dem Flohmarkt gestöbert werden.

Adresse: Arndtstraße 1, Friedrichsthal

- Flohmarkt in Niederwürzbach: Von 10 bis 17 Uhr findet neben dem Niederwürzbacher Weiher ein Flohmarkt statt.

Adresse: Marxstraße, 66440 Blieskastel

Sonntag, 6. Oktober

- Flohmarkt in Saarbrücken-Güdingen: Auf dem Globus-Gelände kann beim Flohmarkt von 8 bis 16 Uhr gestöbert werden.

Adresse: Wolfseck, 66130 Saarbrücken

- Flohmarkt in Saarlouis: Ein großer Flohmarkt findet am Real in Saarlouis-Röderberg statt.

Adresse: Carl-Zeiss-Straße, 66740 Saarlouis

- Flohmarkt in Neunkirchen: Im Parkhaus des Saarpark-Center kann man beim Flohmarkt von 6 bis 18 Uhr nach Schönem und Seltenem suchen.

Adresse: Stummplatz, 66538 Neunkirchen

Alle Angaben ohne Gewähr.