Flic Flac : Hier geht wieder der „Punxxx“ ab

Saarbrücken Noch bis 1. September gastiert der „Circus Flic Flac“ auf den Saarbrücker Saarterrassen.

Anlässlich seines 30-jährigen Geburtstags tritt der „Circus Flic Flac“ noch bis zum 1. September auf den Saarterrassen in Saarbrücken auf. Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr, am Freitag und Samstag, 16 und 20 Uhr sowie am Sonntag um 15 und 19 Uhr.