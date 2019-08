Laufen mit Kollegen : Aktiv sein und anschließend feiern

Im Ziel erwarten die Teilnehmer ein vielfältiges Catering-Angebot und Live-Musik. Foto: n plus sport GmbH/Norbert Wilhelmi

Saarbrücken Am Mittwoch, 18 Uhr, startet unterhalb des Tbilisser Platzes der erste „Firmenlauf Saarbrücken“.

Seine Premiere feiert der neue „Firmenlauf Saarbrücken“ am Mittwoch unterhalb des Tbilisser Platzes. Der Startschuss fällt um 18 Uhr. Gelaufen wird eine flache zirka 5,8 Kilometer lange Strecke entlang der Saar. Der Zieleinlauf erfolgt in den großen Saal der Saarbrücker Congresshalle. Hier warten auf die Teilnehmer die Finisher-Medaillen und erfrischende Getränke. Danach wird gefeiert. Für das leibliche Wohl ist an diesem Tag ebenfalls mit einem vielfältigen Catering-Angebot gesorgt.