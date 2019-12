Konzertwoche Saarbrücken : Von Metal über Rock bis zu Punk

Saarbrücken In der Saarbrücker Garage stehen wieder mehrere Live-Konzerte auf dem Programm.

Der Veranstalter „Saarevent“ wartet in dieser Woche wieder mit einigen Veranstaltungen auf. Am Donnerstag, 20 Uhr, gastiert die Rock-Band Fiddlers’s Green mit einer Zusatzshow in der Saarbrücker Garage. Anlass ist ihre „Heyday Tour 2019“. Die Formation steht bereits seit fast 30 Jahren zusammen auf der Bühne.

Am Sonntag, 20 Uhr, tritt dann die Metal-Band Bokassa im Rahmen ihrer Tour „Riffs, Hooks, Breakdowns And Freedom“ im Kleinen Klub der Saarbrücker Garage auf. Weiter geht es am Montag, 20 Uhr, mit einem Konzert mit den Punk-Rockern „Peter And The Test Tube Babies“. Musikalische Unterstützung erhalten die Musiker an diesem Abend von der Band „Battleme“. Am Mittwoch, 20 Uhr, spielt zudem das Saarbrücker Rap-Duo Tiavo eine Zusatzshow im Kleinen Klub der Garage in Saarbrücken.