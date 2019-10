Bunter Herbst und Winter im Saarland : Wilder Punk trifft auf lässigen Big-Band-Swing

Auf ihrer „Wir haben immer noch uns“-Tour kommen „Feine Sahne Fischfilet“ am 28. November ins Saarbrücker E-Werk. Foto: Feine Sahne Fischfilet

Merzig/Saarbrücken Nicht nur in Saarbrücken ist in der Herbst- und Winterspielzeit einiges los.

Von Comedy bis Punk stehen im Saarland in den kommenden Wochen einige Veranstaltungen auf dem Programm der Konzerthallen. Los geht’s am 19. November mit Felix Lobrecht und seinen messerscharfen Alltagsbeobachtungen. Der Stand-Up-Comedian präsentiert in der Saarbrücker Congresshalle seine Show „Hype“.