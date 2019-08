Fark : Fabelwesen, Rollenspiele und Workshops

Landsweiler-Reden Von Freitag bis Sonntag steigt in Landsweiler-Reden der Fantasy- und Rollenspiel-Konvent.

Die Orks kommen! Die Zombies machen sich auf den Weg. Der Endzeit-Convoy rollt an. Der Fantasie- und Rollenspiel-Konvent („FaRK“) lädt von Freitag bis Sonntag zum Erlebnisort Landsweiler-Reden ein. Die „FaRK“ hat sich zum größten Familienfest der phantastischen Szene in Europa entwickelt. Dieses Mal sind rund 250 Aussteller auf mehr als 35 000 Quadratmetern dabei. Es geht um die Themen Science Fiction, Steampunk, Cosplay, Fantasy, Filme, Serien, Comics und einiges mehr. Der Erlebnisort wird sich in ein Land aus Fabelwesen verwandeln: Dort können die Besucher mit Meerjungfrauen schwimmen, auf Einhörnern reiten, Darth Vader die Hand schütteln oder in eine postapokalyptische Welt wie in „Mad Max“ abtauchen.