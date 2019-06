Vereine und Organisationen bieten buntes Programm : Mit zahlreichen Mitmach-Aktionen

Saarbrücken Am Sonntag lädt das Familien- und Kinderfest nach Homburg.

Bereits zum 21. Mal verwandelt sich der Stadtpark Homburg am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in eine riesige Spielwiese. Im Mittelpunkt des Familien- und Kinderfestes stehen zahlreiche kostenlose Mitmach-Angebote der Vereine und Organisationen in den Bereichen Aktion, Sport, Kreativ, Natur und Umwelt. Erwartet werden an diesem Sonntag insgesamt über 80 Vereine und Organisationen.