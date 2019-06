Orgelkonzert und Stummfilm : Wenn Musik das Wort ersetzt

Saarbrücken Am Sonntag wird in Saarlouis die „Lange Nacht der Kirchen“ gefeiert.

Anlässlich der „Langen Nacht der Musik“ wird am Pfingstsonntag um 20 Uhr das Orgelrezital „Hommage à Paris“ in der Evangelischen Kirche in Saarlouis gespielt. An der Orgel sitzt Christian von Blohn.