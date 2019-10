Festival Euroclassic : Der mit den Pferden musiziert

Blieskastel/Zweibrücken Donnerstag und Sonntag: „Euroclassic“ in Blieskastel und Zweibrücken

Das Festival „Euroclassic“ geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 20 Uhr, startet eine A Cappella Nacht mit den ganz unterschiedlichen Vokal-Formationen „anders“, „LaLeLu“, „We3“ und Albin Paulus in der Bliesgau-Festhalle Blieskastel.

Am Sonntag, 18 Uhr, wird eine Klassik-Pferde-Gala mit Wolfgang Mertes und „Camerata Saarbrücken“ auf dem Langestüt Zweibrücken aufgeführt. Zu hören sind „Palladio“ von Karl Jenkins sowie das „Violinkonzert G-Dur KV 216“ von Wolfgang Amadeus Mozart und „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. In einer Art Symbiose „verbindet die Klassik-Pferde-Gala anspruchsvolle Kammermusik mit einem Pferdeschauprogramm“, so der Veranstalter. Mertes und die „Camerata Saarbrücken“ präsentieren ein Live-Konzert der etwas anderen Art. Das Landgestüt konzipiert dazu in vielen Facetten klassische Reitkunst.