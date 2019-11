Programm der Neunkircher Kulturgesellschaft : Am Anfang war die Stimme

Am Samstag kommt Jan Becker auf seiner Tour „Die Stimme – live“ in die Gebläsehalle. Foto: GMLR/I AM JOHANNES;GMLR

Neunkirchen Von Freitag bis Sonntag herrscht volles Programm in Neunkirchen.

Mit vier weiteren Veranstaltungen wartet die „Neunkircher Kulturgesellschaft“ diese Woche auf: Am Freitag, 20 Uhr, spielen die Comedians „Eure Mütter“ in der Neuen Gebläsehalle. Sie präsentieren ein Best-Of-Programm. Ebenfalls am Freitag, 20 Uhr, tritt das „Susan Weinert Rainbow Trio“ mit der CD-Präsentation von „A Certain Look“ in der Stummschen Reithalle auf.