CD-Release-Konzert : Veränderung, Frieden, Entwicklung

Der Musiker Eric Maas hat über 1 500 Konzerte gespielt und Platzierungen in den Hörercharts erzielt. Foto: Eloise Maas-Hartheiser

Saarlouis Das Eric Maas-Trio spielt am Samstag im Theater am Ring in Saarlouis.

Seine neue CD „Comme je suis“ präsentiert das Eric Maas-Trio am Samstag, 19.30 Uhr, im Theater am Ring in Saarlouis. Es handelt sich dabei um eine exklusive Erstaufführung. Zusätzlich gibt es an diesem Abend begleitende Video-Sequenzen zu sehen, die der Filmemacher Uwe Stern passend zu den Songtiteln aufgenommen hat.

Der Musiker Eric Maas ist seit dem Jahr 2000 permanent unterwegs und hat sich laut Veranstalter mit mehr als 1 500 Konzerten eine stetig wachsende Fangemeinde aufgebaut, die seinen Songs zu mehreren Top-Zehn-Platzierungen in den Hörercharts verholfen haben. Seine Songtexte handeln von Veränderung, Frieden und persönlichen Entwicklungen. Nach vielen Jahren in Deutschlands Irish Pubs hat er sich inzwischen „einen festen Platz in der Singer & Songwriter-Szene erspielt“, so der Veranstalter.