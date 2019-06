„Ensemble 4“ spielt im Bus : Von Aussteigern aus dem Alltag

Saarbrücken Freitag, Samstag und Sonntag: „Learning By Doing“ in Saarbrücken.

Ein nachhaltiger Teilzeit-Ausstieg von Doro Schroeder und dem „Ensemble 4“ erwartet die Besucher mit dem Projekt „Learning By Doing“. Die Busabfahrt ist am Freitag, Samstag und am Sonntag, jeweils 19 Uhr, in Saarbrücken auf dem Landwehrplatz. Aussteiger sind bekanntlich Quereinsteiger. Egal ob im Kloster, auf Mallorca oder im Ausstieg mitten unter uns: Das „Ensemble 4“ und Regisseurin Doro Schroeder suchen Aussteiger und solche, die es werden wollen. Mit ihnen produziert Schroeder ein Stück. Schließlich träumen viele davon, ihrem Leben eine neue Wendung zu verpassen, auch wenn es mit einem Ortswechsel verbunden ist. Doch was bleibt? Und wo ist der richtige Einstieg in einen Ausstieg? Menschen mit Erfahrungen in Kommune, Kibbuz oder Klosterleben sind eingeladen, an dem Projekt mitzuwirken, um aus dem Leben und von ihren Träumen zu erzählen.