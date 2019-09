Rock, Politik und FSK 18 : Von Punk-Musik bis zu Politik

Saarbrücken In der Saarbrücker Garage steigen einige nicht alltägliche Shows.

In Saarbrücken warten diese Woche wieder einige Veranstaltungen auf die Beuscher. So treten am Freitag, 20 Uhr, die Punker von „Querbeat“ in der Saarbrücker Garage auf.

Am Dienstag, 20 Uhr, präsentiert Dunja Hayali ihr aktuelles Programm „Auf Tour durch’s Haymatland“ in der Garage. Die Moderatorin ist Tochter irakischer Eltern und Mitglied im Aufsichtsrat von „Save The Children“. Sie setzt sich unter anderem gegen Rassismus ein. Am Mittwoch, 20 Uhr, gastieren Ines Anioli und Leila Lowfire alias „Besser als Sex“ mit ihrem Programm „Babyshower“ in der Garage. Diese Veranstaltung ist erst für Besucher ab 18 Jahren freigegeben.