Dr. Eckhart von Hirschhausen : Was macht der Mensch mit seiner Zeit?

Saarbrücken Der Komiker Dr. Eckart von Hirschhausen gastiert in der Saarbrücker Saarlandhalle.

Sein neues Programm „Endlich“ präsentiert der Comedian Dr. Eckart von Hirschhausen am Mittwoch, ab 20 Uhr, in der Saarbrücker Saarlandhalle. Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich der Doktor einem brisanten Thema unserer Zeit: der Zeit. Was macht Zeit mit uns? Was machen wir mit unserer Zeit? Und warum tickt die biologische Uhr? Wie zieht man diese wieder auf?