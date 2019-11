Weihnachstmärkte : Festtags-Stimmung im Land

Am Sonntag steigt auch der „3 Neunkircher Hunde-Weihnachtsmarkt“. Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Bernd Thissen

Saarland Zum ersten Advent gibt es in der Region zahlreiche Weihnachtsmärkte.

Die Saison der Weihnachtsmärkte in der Region hat begonnen. Hier einige Beispiele: Am Samstag, 11 bis 22 Uhr, und Sonntag, 11 bis 20 Uhr, öffnet der Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarkt. Veranstaltungsort ist in den historischen Gassen rund um den Schlossberg, auf dem Nanteser Platz und unterhalb der Schlossmauer.