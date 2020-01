Führungen : Industriekultur trifft auf das Gold der Pharaonen

Völklingen Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte wartet mit einem Weihnachts-Ferien-Programm auf.

Zahlreiche Führungen für Kinder und Erwachsene bietet das Weltkulturerbe Völklinger Hütte in den saarländischen Weihnachts-Ferien an. Ein Schwerpunkt des Programms ist die Ausstellung „Pharaonen Gold – 3.000 Jahre ägyptische Hochkultur“ zu der Führungen am Sonntag, 29. Dezember, sowie am Sonntag, 5. Januar, jeweils 11.30 Uhr angeboten werden.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Industrie-Kultur des Weltkulturerbes. Am zweiten Weihnachtstag und an Neujahr bietet die Völklinger Hütte ein Festtags-Programm für Kinder zum Weltkulturerbe und allgemein verständliche Führungen zu „Pharaonen Gold“. So starten unter anderem an Neujahr, 15 Uhr, und am Sonntag, 5. Januar, 15 Uhr, Erlebnis-Führungen zum Hochofen. Auch mehrere Rundgänge in französischer Sprache werden angeboten.