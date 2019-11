Kabarett : Verzicht und Vereinfachung

Das Kabarett-Ensemble „Die Tollkirschen“ gastiert in der Eisenbahnhalle. Foto: Ensemble/Reiner Albrecht

Losheim am See „Die Tollkirschen“ treten in der Eisenbahnhalle in Losheim am See auf.

Von Marko Völke

Ihr neues Programm „Schöner wOHNEn“ präsentieren „Die Tollkirchen“ am Samstag, 20 Uhr, in der Eisenbahnhalle in Losheim am See. In der heutigen Zeit grasiert der Minimalismus als Lebensmotto für eine Generation, die von allem genug hat: Essen, Möbel, Kleidung, Kommunikation, Auswahl und Arbeit. Doch wer permanent von allem genug hat, verspürt keinen Drang sich weiterzuentwickeln.

Ganz anders die sieben „Tollkirchen“. Sonjas Typ hat sie nämlich gerade abserviert. Und so streben die Frauen plötzlich zielsicher auf eine Vereinfachung ihres Lebens zu. Das Grundprinzip lautet hierbei: Verzicht – auf die männliche Spezies, auf ein Leben in Luxus und Harmonie. Sie fragen: Muss man die hundert besten Plätze der Welt gesehen haben, bevor man stirbt? Und muss jeder wissen, was ein „Facebook Fan Box Popup“ ist?