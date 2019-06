Thriller über die Autobahn : Den Geheimnissen von zwei Frauen auf der Spur

Saarbrücken Am Donnerstag und Samstag wird „Dosenfleisch“ in der Saarbrücker „Sparte 4“ gespielt.

Zwei Aufführungen des Theaterstücks „Dosenfleisch“ erwarten die Besucher der „Sparte 4“ in Saarbrücken am Donnerstag und am Samstag, jeweils 20 Uhr. Zum Inhalt: Die Autobahn ist ein ewiger Fluss – bis es wieder einmal kracht. Seit einiger Zeit häufen sich seltsame Unfälle. Am Rastplatz daneben möchte ein Versicherungs-Angestellter der vermeintlichen Zufälligkeit auf den Grund gehen. Dort trifft er Jayne, die früher einmal Schauspielerin war – und Beate, die Tankstellen-Besitzerin, deren Elternhaus dem Autobahnbau weichen musste. Anscheinend haben diese beiden Frauen etwas zu verbergen.