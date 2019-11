Rumänische Staatsballett Oleg Danovski : Ballett für die ganze Familie

Foto: Corina Radu

St. Ingbert „Fantasio – das Rumänische Staatsballett Oleg Danovski“ führt am Samstag, 19.30 Uhr, in der Stadthalle St. Ingbert das Stück „Die Schöne und das Biest“ auf. Auf der Bühne stehen 40 Tänzer unter der Leitung von Monica Chereches: Um ihren Vater zu retten, zieht Belle in das Schloss eines furchteinflößenden Tiers.

