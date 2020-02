„M’r sin nit so“ : Bunte Reise durch die Saar-Fastnacht

Elfriede Grimmelwiedisch gehört zu den Stammgästen und Stimmungs-Garanten der Sitzungen. Foto: M'r sin nit so

Saarbrücken Von Freitag bis Sonntag steigen die „M’r sin nit so“-Sitzungen in der Saarlandhalle Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während es für die Aktivengarde tänzerisch einfach in die „Industriestraße“ geht, haben die anderen jungen Talente der Karnevalsgesellschaft „M’r sin nit so“ fernere Ziele im Visier. So lädt die Jugendgarde zu einem „spannenden Abenteuer in Paris“ ein. Die Minis fragen sich: „Wo sind all’ die Indianer hin?“ Und machen sich auf die Suche nach den Rothäuten. Die Showformation der Tanzschule Bootz-Ohlmann schließlich zieht es auf den Spuren des Musical-Films „The Greatest Showman“ nach Hollywood.

Die verschiedenen Tanz-Vorführungen der unterschiedlichen Garden, Mariechen und Gruppen der Karnevalsgesellschaft sind ein wichtiger Bestandteil bei den närrischen Veranstaltungen der „M’r sin nit so“ am Wochenende in der Saarbrücker Saarlandhalle. Die Besucher erwartet wieder eine bunte Reise durch die saarländische Fastnacht mit Büttenreden, Tanz, Musik und Spaß.

Die TV-Sitzung am Samstag, 19.30 Uhr, wird traditionell vom „SR Fernsehen“ aufgezeichnet und dann am Samstag, 22. Februar, ab 20.15 Uhr, ausgestrahlt. Der närrische Marathon in der Saarlandhalle startet jedoch schon am Freitag, 19.30 Uhr, mit der Prunk-Sitzung. Und am Sonntag, 14.30 Uhr, sollen schließlich die Senioren voll auf ihre Kosten kommen.

Auch die Junioren dürfen mit ihrem Schautanz „Ein Clown kommt selten allein“ bei den Sitzungen ebenso wenig fehlen wie die Aktiven mit ihren Gardetänzen sowie die Mariechen Chiara Webers und Valerie Kerner. Die beiden „Revo-Boys“ Dirk Glaeser und Erik Mees zeigen eine Comedy-Tanzeinlage.

Das restliche Programm verspricht ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten, bewährten Lach-Garanten und Stimmungsmachern der Vorjahre. So ist als Stargast wieder Markus Becker mit seinen Stimmungsklassikern wie „Das rote Pferd“ und dem Hit „Kann man so nicht sagen, müsst ich nackt sehen“ mit von der Partie. Für Live-Musik und Schunkler sorgen auch Die „Frohsinn-Krätzjer und die Band „The Beavers“. Und beim Auftritt von Entertainer Schorsch Seitz dürfen sicher auch dieses Jahr seine saarländischen Versionen von bekannten Hits nicht fehlen.

„Attacke“, heißt es dagegen, wenn Elfriede Grimmelwiedisch die Bühne betritt. Ob ihre Freundschaft zur englischen Queen auch nach dem Brexit noch so innig ist? Bei Julanda Jochnachel und ihrem neuen Partner Willi Fries sind dagegen Streitigkeiten programmiert.

Nicht in der Bütt fehlen dürfen zudem weitere Urgesteine wie der „Fidelius“ Christoph Lesch sowie einige junge Talente. So schlüpft Sarah Jost wieder in die Rolle der „Miss Lyoner“, Marek Winter treibt als „Till“ seine Späße und Kirk Rebmann ist als „Es Nissje“ dabei.

Nach den großen Narren dürfen dann die kleinen Faasebooze in der Saarlandhalle Saarbrücken feiern. Am Sonntag, 23. Februar, steigt ab 14 Uhr das „M’r sin nit so“-Kinderfest.

Weitere Infos unter

Mit dem Einzug der Akteure beginnen traditionell die närrischen Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft. Foto: M'r sin nit so