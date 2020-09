„Kammermusiktage Homburg“ : Von Beethoven bis Hindemith

Die Kammermusiktage feiern ihr Jubiläum im Homburger Saalbau.

Die „Internationalen Kammermusiktage Homburg“, die noch bis Samstag dauern, werden in diesem Jahr ein Vierteljahrhundert alt. Corona hatte die Durchführung eine Weile in Frage gestellt. Doch die Kammermusiktage können im Jubiliäumsjahr gefeiert werden.

Zehnmal so alt wie das Festival würde 2020 der Komponist werden, der bei fast allen Konzerten in diesem Jahr mit einem Werk vertreten ist. Ludwig van Beethoven, geboren im Dezember 1770 in Bonn und gestorben am 26. März 1827 in Wien.