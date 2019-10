Partnerschaftsjubiläum : Konzerte, Schnitzkunst und mehr

27. Oktober bis 22. Dezember: Deutsch-Polnische Kulturtage zum Partnerschafts-Jubiläum.

Los geht der Reigen mit einem vorgeschobenen Konzert am Sonntag, 27. Oktober, 11 Uhr, in der Orangerie in Blieskastel. Daniel Bollinger (Klarinette), Nina Reddig (Violine) und Fil Liotis (Klavier) spielen ein Programm mit Werken polnischer, deutscher und französischer Komponisten, unter anderem von Clara Schumann, Frédéric Chopin und Mieczysław Weinberg. Ein weiteres Konzert dieses spannenden Trios steigt am Sonntag, 17. November, 11.30 Uhr, in der Europäischen Akademie Otzenhausen (Nonnweiler). Dort wird es anschließend ein Buffet geben. Anmeldung dazu bei Sandra Hemgesberg, Tel. (0 68 73) 66 22 63.

Lesungen und Vorträge ergänzen die Kulturtage. Am 27. November, 19 Uhr, im Museum Dillingen-Pachten und am 28.11., 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei St. Ingbert liest die polnische Autorin Martyna Bunda aus ihrem jüngsten Roman „Das Glück der kalten Tage“. Außerdem finden zwei Vorträge zum Thema „Deutsche und Polen. Nicht nur schwierige Nachbarschaft“ mit Prof. Marek Wilczynski aus Krakau statt: Am 4. Dezember in Spohns Haus in Gersheim, und am 5. Dezember im Museum Dillingen-Pachten, jeweils um 19 Uhr. Am 10. Dezember, 19 Uhr, folgt im Museum Dillingen-Pachten ein Vortrag von der im Saarland lebenden Polin Iwona Wiemer zum Thema „Deutsche Frauen auf dem polnischen Thron.“