„Frauen verstehen in hundert Minuten – Männer-Phantasien in Jacques’ Bistro“ : Wahrheiten eines Theken-Philosophen

Wallerfangen Detlev Schönauer tritt in der Caféteria des St. Nikolaus Hospitals in Wallerfangen auf.

Mit seinem neuen Programm „Frauen verstehen in hundert Minuten – Männer-Phantasien in Jacques’ Bistro“ gastiert der Kabarettist Detlev Schönauer am Mitwoch, 19.30 Uhr, in der Caféria der Psychiatrie des St. Nikolaus Hospitals in Wallerfangen. Anlass ist die Veranstaltungs-Reihe „Kultur im Krankenhaus (KIK)“. Schönauer schlüpft in die Rolle seiner Erfolgsfigur, dem französelnden Theken-Philosophen „Jacques“. Dabei demonstriert er Unterschiede, die zu unfreiwillig komischen Konflikten führen können. An diesem Abend präsentiert Jacques seine Gebrauchs-Anweisung: „Frauen für Dummies“. Hierbei steuert er Tipps aus seiner persönlichen Erfahrung bei. Aber auch Witziges über die Deutsche Sprache in Dialekten und musikalische Satire erwartet die Zuschauer. Detlev Schönauer parodiert in seinen Programmen den modernen Zeitgeist in Politik, Religion und Gesellschaft.