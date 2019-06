Best-of-Show eines Rockers : Ein Rock-Veteran hautnah

Ian Paice wurde als Schlagzeuger der Band Deep Purple bekannt. Foto: Kultopolis/M. SCHOENBERGER

Kusel Am Sonntag tritt Deep-Purple-Schlagzeuger Ian Paice in Kusel auf.

Der Schlagzeuger von Deep Purple kommt in die Region. Am Sonntag, 19 Uhr, tritt Ian Paice in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel auf. Anlässlich seiner „Pur. Pendicular“-Tour präsentiert er eine Best-Of-Show.

Eine Video-Leinwand wird es dabei nicht geben, da Ian Paice nur wenige Meter vom Publikum entfernt in Club-Atmosphäre auftreten wird. Zu hören sind Deep-Purple-Songs wie „Child In Time“, „Black Night“, „Smoke On The Water“, „Woman From Tokyo“ und „Hush“.

Die Band „Pur. Pendicular“ wird Ian Paice an diesem Abend musikalisch unterstützen. Auf ihrem ersten Album „This is The Thing“ seien neben Ian Paice auch weitere Gäste wie Steve Morse und Don Airey vertreten, so der Veranstalter. Auf dem aktuellen Album „Venus To Volcanos“ spielt Ian Paice Schlagzeug. Als weiterer Gast ist der ehemalige Rainbow-Keyboarder Tony Carey zu hören.