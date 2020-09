Waderner Kinderkinos : Kino für große und kleine Tierfreunde

Der Film „Lassie – eine abenteuerliche Reise“ läuft in Wadern.

Im Rahmen des Waderner Kinderkinos zeigen die Lichtspiele am Sonntag, um 15 Uhr, und am 15. Oktober den Film „Lassie – eine abenteuerliche Reise“ von Regisseur Hanno Olderdissen. In den Hauptrollen sind Anna Maria Mühe, Sebastian Bezzel und Nico Marischka zu sehen.