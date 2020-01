Chinesischer Nationalcircus : Ein Neujahrsfest mit Hindernissen

Saarbrücken Der Chinesische Nationalcircus gastiert mit seiner neuen Show in der Saarlandhalle Saarbrücken.

Unter dem Motto „Happy Chinese New Year“ gastiert der Chinesische Nationalcircus am Sonntag, 14.30 Uhr, in der Saarbrücker Saarlandhalle: Das Fest des Neujahrs hat Tradition im Reich der Mitte. Es besitzt dort die Bedeutung von Weihnachten in unserem Kulturkreis. Es handelt sich dabei um das wichtigste Fest, das insbesondere die Familie zusammenbringt.

30 Akrobaten der „Hunan Acrobatic Troupe of China“ zeigen unter der Regie von Raoul Schoregge und in einer Choreografie von Sun Qing Qing ein „Best of Programm“ der chinesischen Akrobatik, so der Veranstalter. Eingebettet wird diese Symbiose aus Akrobatik und Tanz in eine Geschichte, bei der die Mitglieder einer renommierten chinesischen Zirkus-Akademie aufgrund eines Bergrutsches nicht zu ihren Familien reisen können und das Neujahrsfest in der Schule verbringen müssen.