Konzerte und Comedy in Saarbrücken : Von Dämonen und Absurdem

Bastian Bielendorfer präsentiert am Sonntag sein neues Programm „Lustig, aber wahr“ in der Garage. Foto: MTS Live

Saarbrücken Am Freitag und Sonntag: Metal-Konzert und Comedy in Saarbrücken.

In dieser Woche gibt es in Saabrücken wieder einige Shows zu sehen. Am Freitag, 19.15 Uhr, spielen „Demons And Wizards“ in der Saarbrücker Garage. 13 Jahre nach ihrem letzten Album und 19 Jahre nach ihrem letzten Live-Auftritt kehren Jon Schaffer (Iced Earth) und Hansi Kürsch (Blind Guardian) mit ihrem Projekt „Demons And Wizards“ für ausgewählte Club-Shows und Festivals zurück auf die Bühne. Zu hören ist Metal.