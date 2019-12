Varieté in Losheim : Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt

Losheim Das „Losheimer Weihnachts-Varieté“ wartet mit mehreren Künstlern und Artisten auf.

Ein Mix aus Magie, Humor, Musik und Akrobatik erwartet die Besucher am Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr, in der Eisenbahnhalle Losheim bei dem „fantastischen Weihnachts-Varieté“. Der Magier Maxim Maurice, Deutscher Vizemeister der Zauberkunst in der Sparte Großillusion, präsentiert eine Show mit aufwendigen Nummern und Schwebe-Zaubereien, bei denen sich die Assistentin durchaus in luftigen Höhen aufhält, zerteilt wird oder in einem zuvor leeren Käfig erscheint.