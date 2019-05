Saarfest Völkingen : Die Hits von Shakira und Co. an der Saar

Völklingen Vom 14. bis 16. Juni steigt das Völklinger „Saarfest“ unter dem Motto „Sommer, Saar und Freizeit“.

Von deutschen Stars wie Helene Fischer bis zu internationalen Größen wie Pink und Shakira – beim „Saarfest“ erklingen die Hits zahlreicher Chartstürmer in Völklingen. Denn bei der diesjährigen Ausgabe vom 14. bis 16. Juni liegt der Schwerpunkt im Musik-Programm auf Tribute- und Cover-Künstlern.

So tritt am „Party-Freitag“ neben der Band „Cräm Fresch“ und der „Ballermann“-Sängerin Bianca Hill das Helene-Fischer-Double Victoria mit den bekanntesten Hits ihres Idols live auf. Für den Höhepunkt im Samstag-Programm soll die „Divas Tribute Show“ sorgen. Vier Imitatoren präsentieren, von einer Band begleitet, die Erfolge von Pink, Katy Perry, Shakira und Sia. Zudem stehen an diesem Tag Philipp Leon Altmeyer und die „VIP All Stars“ auf der „Radio Salü Bühne“.

Weiter geht es mit dem Familien-Sonntag und Künstlern wie dem „King of Memphis“ und seiner Elvis-Double-Show, Petra Williams und Band sowie der Formation „Compliment for Soul“ mit Klassikern von AC/DC bis ZZ-Top. Für Kinder treten Markus Lenzen und die Gruppe „Ene Mene Mix“ auf. Für Sport und Spaß auf und an der Saar sollen unter anderem die Drachen- und Papp-Bootrennen, Schiffs-Rundfahrten, Stand-Up-Paddling und Aktionen für die ganze Familie sorgen. Zudem gibt es freitags und samstags eine Open-Air-Disco“.