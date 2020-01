Klassisches Konzert : Händels Oratorium zum Jahresauftakt

Saabrücken Der „Bach Chor Saarbrücken“ und „Le Concert Lorrain“ geben in Saarbrücken ein Konzert.

Ein Neujahrs-Konzert ist am Samstag, 4.Januar, 18 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle zu hören. Auf der Bühne stehen der „Bach Chor Saarbrücken“ und „Le Concert Lorrain“. Die Ensembles führen gemeinsam Georg Friedrich Händels Oratorium „Messiah“ in der englischen Original-Sprache auf. Es handelt sich um eines der „großartigsten Werke des Barock“, so der Veranstalter. Die Leitung hat Georg Grün.