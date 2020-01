Kabaratt-Duo : Lachend ins neue Jahr

Das Kabarett-Duo „Brunner & Barscheck“ präsentiert seinen Jahres-Rückblick 2019. Foto: Künstler/Ralf Peter

Saarbrücken Das Kabarett-Duo „Brunner & Barscheck“ präsentiert seinen Jahres-Rückblick 2019 am Samstag, 28. Dezember, sowie am Montag, 30. Dezember, und am Samstag, 4. Januar, jeweils um 19.30 Uhr, im Theater im Viertel in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken