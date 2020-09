Konzert : Rauher Blues und Soul

Andreas Kümmert spielt in Neunkirchen.

Anlässlich seiner „Harlekin Dreams Tour Pt. II“ gastiert das Andreas Kümmert Duo am Samstag, 20 Uhr, in Neunkirchen. Die ursprünglich für Sonntag, 25. Oktober, in der Stummschen Reithalle geplante Veranstaltung wurde in die Neue Gebläsehalle verlegt. Dort kann das Konzert unter allen Corona-Schutz- und Hygiene-Maßnahmen über die Bühne gehen. Alle Tickets für den ursprünglichen Termin behalten ihre Gültigkeit.