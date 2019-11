Projekt „Tanz und Toleranz“ : Tanzen gegen Vorurteile und Grenzen

Saarbrücken Am Freitag und Samstag: „Dance Explosion“ in Saarbrücken.

Anlässlich der jährlichen Tanz-Veranstaltung „Dance Explosion goes Europe“ im Projekt „Tanz und Toleranz“ des Vereins „2. Chance Saarland“ in der Saarbrücker Saarlandhalle steht am Freitag, 16 Uhr, ein Workshop auf dem Programm. Namhafte Dozenten, beispielsweise Tänzer der „Flying Steps“, geben Kurse, in denen sie Stile, wie Hip-Hop, Krump, Breakdance und lateinamerikanischen Tanz unterrichten. Weiter geht es am Samstag, ab 13 Uhr. An diesem Tag wird ein Wettbewerb veranstaltet: Tänzer treten in unterschiedlichen Kategorien, unter anderem als Gruppen, Duo und Solo gegeneinander an. Ab 16 Uhr werden auch weitere Workshops angeboten. Das Finale startet um 18 Uhr. Der „Saarländische Landesverband für Tanzsport“ zeigt Schautänze. Das Rahmenprogramm gestalten Jugendliche des Vereins „2. Chance Saarland“.