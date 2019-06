„Unsere Alternative: Liebe!“ : Programm von der Party bis zur Parade

Saarbrücken Von Freitag bis Sonntag steigt der „Christopher Street Day Saar-Lor-Lux“ in Saarbrücken.

Unter dem Motto „Unsere Alternative: Liebe!“ wird von Freitag bis Sonntag der grenzüberschreitende Christopher Street Day (CSD) in Saarbrücken gefeiert. Im vergangenen Jahr unterstützten 50.000 Menschen den Gedanken von Akzeptanz von Lesben, Schwulen sowie bi- und transsexuellen Menschen. Veranstalter ist der Lesben- und Schwulenverband Saar (LSVD). Den Auftakt bildet am Freitag, 21 Uhr, die „Kirmesdisco“ im Bistro History am St. Johanner Markt. Am Samstag und Sonntag verwandelt sich das Szene-Quartier Mainzer Straße in eine CSD-Straßenfest-Meile. Eröffnet wird dieses traditionell mit der politischen Podiums-Diskussion am Samstag, 17 Uhr. Auf der Bühne treten zwei Tage verschiedene Künstler auf. Am Samstagabend steigt zudem die „CSD Gay Pride Party“ in der Garage. Die große Parade startet am Sonntag, 15 Uhr, von der Congresshalle.