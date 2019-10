10 Restaurants machen mit : Gaumenfreuden mit leckeren Lammgerichten

Organisator Holger Gettmann (Mitte) mit den Schäfern und den neun Köchen im Biosphärenreservat Bliesgau. Foto: Thomas Reinhardt

Blieskastel Vom 18. bis 27. Oktober: Bliesgau-Lammwochen mit neun Spitzenköchen aus der Region.

Ab Freitag darf geschlemmt werden: Neun Spitzenköche aus der Region bieten bis zum 27. Oktober Gerichte aus Lammfleisch in Bio-Qualität aus dem Bliesgau an. Sternekoch Cliff Hämmerle aus Blieskastel-Webenheim macht bei der Bliesgau-Lammwoche von Anfang an mit, also seit 2003. Für ihn ist die Bliesgau-Lammwoche eine einmalige Erfolgsgeschichte: „Meine Kochkollegen und ich sind von der Qualität des Biolammfleisches total begeistert. Daraus kann man köstliche Gerichte auf den Tisch bringen“, freut sich Hämmerle jedes Jahr aufs Neue auf die Veranstaltung. Zur 17. Auflage verwöhnt er seine Gäste unter anderem mit einer hausgemachten Lammterrine mit Aprikosen und Pistazien, Königinpastetchen mit Lammragout oder Lammleber mit Spitzkohl-Kartoffelstampf.

Da kommt Vorfreude auf: Eine knusprig gebratene Lammstelze von Markus Keller, Inhaber von Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth. Foto: Thomas Reinhardt

Grüne Weiden, saftige Gräser, aromatische Kräuter: Die Merino Landschafe von der Bio-Schäferei Ernst im Biosphärenreservat Bliesgau sorgen für eine hervorragende Fleischqualität. Neun Spitzenköche aus der Region verarbeiten dieses Fleisch – und zwar so gut wie alle Teile – zu schmackhaften Gerichten. Jetzt ist es wieder soweit: Vom 18. bis 27. Oktober finden die Bliesgau-Lammwochen statt, organisiert von Holger Gettmann, dem Vorsitzenden des Vereins Bliesgau Kultur. Die Eröffnungsveranstaltung ist ein Tag früher, am Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, in der Kinowerkstatt St.Ingbert mit dem Film „Kirschblüten und rote Bohnen“ und einem Umtrunk.

Während der Bliesgau-Lammwochen werden von den Köchen ausschließlich Lämmer der Rasse Merino-Landschafe angeboten. „Die Tiere wachsen beim Bio-Schäfer im Bliesgau artgerecht auf, regionaler geht nicht“, erklärt Holger Gettmann. Es gehe um Lebensmittel, um ihre Wertschätzung, Wissen um und Respekt für die Herstellung und Entstehung. „Dies ist mehr als Ernährung.“ Verwendet werden ganze Tiere, nicht nur Edelteile wie Keule und Rücken. Die Köche haben die kreative Aufgabe, auch aus den vermeintlich nicht so hochwertigen Teilen Geschmackvolles zu zaubern. So entstehen Füllungen, Würste, Schmorgerichte, Pralinen von Innereien, Schinken und vieles mehr.

Die Restaurants bieten kreative Einzelgerichte und zum Teil auch Menüs. Da findet sich Leckeres wie Carpaccio von der geschmorten Lammhaxe, Lammleber mit Zwiebeln und Speck oder Lammschulter mit Herbstgemüse. Einige Gastronomen laden auch zu besonderen Events ein. So heißt es im Landgasthaus Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth bei Familie Keller: „Wir lassen das Bliesgaulamm im Ostertal fliegen“: Am 18. Oktober gibt es ein Flying Dinner vom Lamm mit Küchenparty, umrahmt von Jazzklängen. Buchung erforderlich: Tel. (0 68 58) 6 99 92 11. Im Landschloss Fasanerie in Zweibrücken gibt es am 23. Oktober „Kultgenuss im Kaminzimmer“: Küchenchef Jürgen Süs und sein Team bereiten ein Drei-Gang-Menü vom Bliesgau Lamm mit korrespondieren Weinen vor. Am 27. Oktober, 14-18 Uhr, folgt der Kochkurs „Lamm total!“, die Gerichte werden anschließend gemeinsam genossen. Anmeldung erforderlich: Tel. (0 63 32) 97 30.

Folgende Restaurants sind bei den Lammwochen beteiligt:

Restaurant L’Argousier, Jonathan Birkenstock, Volmunster; Tel. (00 33) 3 87 96 28 99;

www.largousier.fr

La Maison, Bistro Pastis und Louis, Martin Stopp, Saarlouis; Tel. (0 68 31) 89 44 04 40; www.lamaison-hotel.de

Landschloß Fasanerie, Esslibris und Landhaus, Jürgen Süs, Zweibrücken; Tel. (0 63 32)

97 30; www.landschloss-fasanerie.com

Restaurant Die Alte Brauerei, Eric Dauphin, St. Ingbert;

Tel. (0 68 94) 9 28 60; www.diealtebrauerei.com

Hämmerle’s Restaurants, Cliff Hämmerle, Blieskastel-Webenheim; Tel. (0 68 42) 5 21 42;

www.hämmerles.de

Wern’s Mühle, Markus Keller, Ottweiler-Fürth; Tel. (0 68 58) 6 99 92 11; www.werns-muehle.de

Restaurant Quack in der Villa Weismüller, Wolfgang Quack, Saarbrücken; Tel. (06 81)

5 21 53; www.restaurant-quack.de

Gräfinthaler Hof, Jörg Künzer, Mandelbachtal; Tel (0 68 04)

9 11 00; www.graefinthaler-hof.de