Cirque Nouveau : Reise in eine poetisch-musikalische Phantasiewelt

Reise in eine poetisch-musikalische Phantasiewelt

Akrobatik, Körperkunst, Komik und Musik sind die tragenden Elemente der Artisten aus acht Nationen in der Show. Foto: Cirque Bouffon

Saarbrücken Vom 6. September bis 6. Oktober gastiert der „Cirque Bouffon“ mit neuer Show in Saarbrücken.

Wunderlich, verrückt, märchenhaft, klangvoll – mit seiner neuen Inszenierung im Stile des Nouveau Cirque möchte der „Cirque Bouffon“ sein Publikum in eine poetisch-musikalische Phantasiewelt entführen. „Lafolia“ ist die aktuelle Kreation des französischen Regisseurs Frédéric Zipperlin. Er hat laut Veranstalter erneut „ganz tief in die Trickkiste der sinnlichen Verführung gegriffen und ein neues Kunstwerk in Szene gesetzt, das mit seinem preisgekrönten, internationalen Artisten-Ensemble“ die Zuschauer begeistern möchte.