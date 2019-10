Pop, Puppen und Zauberei : Neunkircher Nächte sind bunt

Am Samstag, 20 Uhr, präsentiert der saarländische Zauberer Maxim Maurice seine Illusionsshow. Foto: Michael Demmer

Neunkirchen Mit der Veranstaltungsreihe startet die Stadt bis Sonntag in der Gebläsehalle in die neue Saison.

Eine junge Band der neuen deutschen Volksmusik trifft auf amerikanische Soul-Urgesteine, Puppenspiel trifft auf Zauberei: Bei der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Neunkircher Nächte“ stehen bis Sonntag Künstler ganz unterschiedlicher Genres auf der Bühne der Neuen Gebläsehalle.

Nach der Eröffnung durch Pop-Sängerin Christina Stürmer, die am Mittwoch, 2. Oktober, auf ihrer „Überall Zuhause“-Tour Station macht, sind der Maulwurf, Frosch Falkenhorst und Eisbär Kalle in der Gebläsehalle los. René Marik präsentiert am Donnerstag, ab 18 Uhr, sein aktuelles Programm „Zehage“. Der Künstler ebnete laut Veranstalter den Weg für eine neue Sparte im Genre Comedy: Puppenspiel für Erwachsene.

„Voxxclub“, die am Freitag, 20 Uhr, auf der Bühne stehen, gelten laut Veranstalter als die erfolgreichste Band der neuen Volksmusik. Foto: Severin Schweiger

Inzwischen wurde Marik vom Youtube-Phänomen zu einer festen Größe der deutschen Unterhaltungsszene. Seine gleichsam schrägen wie liebevollen Figuren bescherten ihm unter anderem ausverkaufte Shows, mehrfache Platin-Auszeichnungen und einen Kinofilm. Den Besuchern seines aktuellen Programms verspricht der Diplom-Puppenspieler neue Abenteuer von „Maulwurfn und Co.“, kombiniert mit den beliebtesten Nummern aus den vergangenen zehn Jahren.

„Rock mi“ heißt es dann am Freitag ab 20 Uhr in der Gebläsehalle. Voxxclub gelten als die erfolgreichste Band der neuen Volksmusik. „Mit ihrem Mix aus ihren fünf Stimmen, Volksmusik, Pop und Hip-Hop entwickelten sie einen ganz eigenen Sound“, erklärt der Veranstalter und ergänzt: „Ihre energiegeladenen Bühnenchoreographien sind eines ihrer Markenzeichen.“ Und so werden die Jungs sicherlich auch bei ihrem Auftritt in Neunkirchen für zünftige Wiesn-Stimmung sorgen.

Komiker Rene Marik tritt am Donnerstag, 18 Uhr, mit seinem Programm „Zehage“ auf. Foto: Ben Wolf

Am Samstag, 20 Uhr, soll es dann bei den „Neunkircher Nächten“ im wahrsten Sinne des Wortes magisch zugehen. Denn dann präsentiert Maxim Maurice seine Zauber- und Illusionsshow. Darin lässt der saarländische Künstler unter anderem seine Assistentinnen in der Waagerechten schweben oder mal von der Bühne verschwinden, um sie woanders wieder auftauchen zu lassen. Zudem faltet er die Damen wie eine Ziehharmonika zusammen und durchbohrt sie mit Schwertern in einem Karton. Auch das Publikum wird in sein Programm mit einbezogen. So zaubert Maxim Maurice den Geldschein eines Zuschauers in eine Orange.

Zum Abschluss der „Neunkircher Nächte 2019“ geht es am Sonntag, 20 Uhr, zurück in die Motown-Ära der 60er Jahre. Die Soul-Legende „The Temptations Review“ feiert den 60. Geburtstag des Sounds, der in die Hüften geht und die Seele wärmt. Mit Welthits wie „My Girl“, „Papa Was A Rolling Stone“ und „Treat Her Like A Lady“ hat die Band den Stil mitgeprägt und über 100 Millionen Tonträger verkauft. Auf ihrer „60 Jahre Motown – Platinum Hits Tour 2019“ möchten „The Temptations“ dieses Jubiläum feiern.