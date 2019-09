Buntes Programm : Von Pop über Puppen bis zum Politdrama

Neunkirchen Mit den „Neunkircher Nächten“ startet die Stadt am 2. Oktober in die neue Veranstaltungs-Saison.

Gleich fünf Kultur-Highlights aus unterschiedlichen Bereichen wollen die „Neunkircher Nächte 2019“ in der Neuen Gebläsehalle vereinen. Pop-Sängerin Christina Stürmer eröffnet am 2. Oktober die Veranstaltungsreihe. Mit Puppenspieler René Marik und seinem Programm „ZeHAGE!“ geht es am 3. Oktober weiter. Am 4. Oktober ist dann neue Volksmusik mit „Voxxclub“ („Rock mi“) angesagt. Der saarländische Zauberer Maxim Maurice möchte am 5. Oktober sein Publikum verblüffen. Und zum Finale der „Neunkircher Nächte“ steht am 6. Oktober eine amerikanische Soul-Legende auf der Bühne. „The Temptations“ landeten Welthits wie „Papa Was A Rolling Stone“ und „My Girl“.