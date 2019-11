40. Jubiläum : Diese Jungs wissen, was Frauen wollen

Diese Jungs wissen, was Frauen wollen

„The Chippendales“ feiern 2019 ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Foto: Photo: Guido Karp for GKP.LA/Guido Karp

Saarbrücken Die Showtanz-Formation „Chipendales“ tritt auf ihrer Tour in der Saarbrücker Congresshalle auf.

Anlässlich ihrer „Let’s Misbehave! Tour“ gastieren am Mittwoch, 20 Uhr, die „Chipendales“ in der Saarbrücker Congresshalle. Die Formation feiert ihr 40-jähriges Jubiläum. Junggeselle und „Bachelor“ Paul Janke wird die Boys auf ihrer gesamten Tour begleiten.

Die „Chipendales“ mit ihren Kragen und Manchetten sollen die weiblichen Fans für einen Abend in Ekstase versetzen, so der Veranstalter. Neben der in Las Vegas im „Rio All-Suite Hotel“ und Casino ansässigen Revue tourt die Gruppe jedes Jahr über den Globus.