Neues Programm „Happy Chinese New Year“ : Feuerwerk der Artistik zum Jahresbeginn

Saarbrücken Am 19. Januar kommt der Chinesische Nationalcircus in die Saarlandhalle Saarbrücken.

Von Kontorsion und dem Schleuderbrett über Teller-Jonglage und den russischen Barren bis hin zu Kung-Fu – in seinem neuen Programm „Happy Chinese New Year“ verspricht der Chinesische Nationalcircus ein „Feuerwerk der Artistik“.

Das Neujahrsfest hat im Reich der Mitte die Bedeutung von Weihnachten in unserem Kulturkreis. Die Chinesen verbringen es vornehmlich im Kreise der Familie. Doch in der Geschichte zur neuen Show können die Mitglieder einer Circus-Akademie das Fest aufgrund eines Bergrutsches nicht nach Hause reisen und müssen es zusammen in der Schule verbringen. So erleben die Artisten sowohl ihren Job als auch die Kultur ihrer Heimat neu.

Das Programm verspricht eine Symbiose aus atemberaubender Akrobatik und poetischem Tanz. 30 Meister-Akrobaten zeigen unter der Regie von Raoul Schoregge und in einer Choreografie von Sun Qing Qing ein Best-Of-Programm mit den Highlights der chinesischen Akrobatik. Die Show war ursprünglich als Jubiläumsgala zum. 30. Geburtstag des Chinesischen Nationalcircus extra für ein Weihnachtsgastspiel 2018 in Hannover gedacht. In nur zehn Tagen haben 20.000 Zuschauer die Show gesehen und bejubelt. Nun geht die Produktion auf Tour und kommt am Sonntag, 19. Januar, 14.30 Uhr, in die Saarlandhalle Saarbrücken.