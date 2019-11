Rock im Big Eppel : Hommage an eine Kult-Rockband

In den über 15 Jahren ihres Bestehens hat die Gruppe in vielen Clubs, Hallen sowie bei Festivals und Open-Airs gespielt. Foto: SchlenkArt. Foto: Band/SchlenkArt

Eppelborn Die Bon-Jovi-Tribute-Band „Bounce“ spielt im Big Eppel in Eppelborn.

Ein Bon-Jovi-Tribute-Konzert erwartet die Besucher am Freitag, 20 Uhr, im Big Eppel in Eppelborn. Mit der Formation „Bounce“ gastiere dort am Freitag, „die authentischste Bon Jovi Tribute-Band Europas“, verspricht der Veranstalter.

In den mehr als 15 Jahren ihres Bestehens habe die Gruppe in zahlreichen Clubs, Konzerthallen, bei einschlägigen Festivals sowie bei Open-Air-Auftritten alles „abgeräumt“ – und das in beständiger Besetzung! Dreh- und Angelpunkt ihrer energiegeladenen Show sei der charismatische Sänger und Frontmann Olli Henrich.

Auch in der nächsten Woche wird im Big Eppel die Bühne gerockt. Die Besucher können sich schon jetzt auf das Trio „Simply Unplugged“ freuen. Die Gruppe tritt am Samstag, 23. November, in Eppelborn auf. Zu hören sind Hits aus den 60ern, 70ern und 80ern.