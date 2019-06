Theater-Fest : Bühne frei auf beiden Seiten der Grenze

Von Donnerstag bis zum 15. Juni: „Festival Perspectives“ in Saarbrücken und in der Region.

Die Festival-Eröffnung bildet das Stück „Les Dodos“ der französischen Gruppe Le P’tit Cirk am Donnerstag, 20 Uhr, im Zirkuszelt auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken. Weitere Aufführungen sind am Freitag, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 18 Uhr. Das Lieblings-Turngerät dieser Akrobaten und Musiker ist die Gitarre, so der Veranstalter.